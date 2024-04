RÉCORD+ contesta a Santiago Fourcade: 'No estamos aceitados con Televisa'

Esta semana, RÉCORD difundió la información de los problemas que han mantenido Fernando 'Tano' Ortiz y su auxiliar Peter Telemaque en Rayados de Monterrey. La noticia la compartió nuestro colaborador El Francotirador y se presentó de igual forma en la programación de RÉCORD+.

Esto provocó reacción por parte del periodista Santiago Fourcade, quien acusó a este medio de tener relación "aceitada" con Televisa y América. Nada más lejos de la verdad, como bien lo confirmó Enrique Beas, abiertamente en el programa de este viernes.

"Yo creo que Santi se confundió, cree que soy Willie (González). No operamos igual. Al final del día, Santi, sabes que te aprecio, admiro tu trabajo. Queremos abrir estos espacios, sí para decirle a la audiencia, nosotros no trabajamos con agenda ni cruzada, ni pagada, ni contratada ni por quedar bien, ni para vender boletos", declaró Beas.

"Yo adoro Monterrey, disfruto la rivalidad regio, me tocó transmitir para radio y no para las plataformas que traen una agenda pagada, cruzada, de intercambios maquiavélicos. No, te confundiste. Aquí trabajamos de forma frontal, nos gusta transparentar las cosas, nos gusta generar esta circulación informativa, con un diálogo circular", insistió y reiteró que el espacio de RÉCORD+ justo está abierto al debate.

Por su parte, René Tovar y Jorge Bustos enfatizaron que este medio, y todas sus plataformas, no tienen relación alguna con Televisa. "No están en el día a día, no están en la redacción", señaló Bustos, quien destacó la ardua labor que se realiza diariamente.

"Comentarios muy desatinados, porque aquí no tenemos posiciones, no nos dan línea. No hay campaña, se investiga, se informa. Nos mete en una bolsa que no es", añadió Tovar, quien pidió que para hacer acusaciones así, se debe tener fundamento.

