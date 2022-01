Acce: ‘Hay que pensar que este puede ser mi último año jugando’

Acce es uno de los jugadores más emocionales dentro de Estral Esports y el toplaner aseguró que lo único que le faltó al equipo el 2021 fue tiempo, hecho que es muy diferente a este 2022 pues se mantuvo todo el roster.

“La verdad que mantener los cinco jugadores si es una ventaja grande, nos conocemos mucho y nos llevamos bien. Si es una ventaja, la primera semana nos va a ir bien; la primera semana de prácticas fue rara, pero después de dos semanas ya estamos en buen nivel, podemos ganarle a cualquiera y no debemos de tener problemas”, opinó Acce en entrevista con RÉCORD.

“Lo que cambiaría del Estral del año pasado más que nada sería el tiempo que tuvimos. Nos faltó mucho tiempo el año pasado con todo lo que pasó y con suerte en este empezamos a jugar todos juntos antes. Tenemos la chance de jugar más variedad de cosas y ese es el principal cambio que haría”, agregó el toplaner.

Acce aseguró que ninguno de los otros toplaners, latinoamericanos o extranjeros, lo superan en nivel, aunque nunca ha sido partidario de las comparaciones con otros jugadores.

“Para este 2022 me veo mejor que el año pasado. Sinceramente nunca me gustó compararme con otros tops, pero nunca siento que los otros sean mejores que yo, no me veo debajo de otros y si bien ahora hay tres coreanos y son decentes, pero no son lo que se esperaba”, mencionó Acce.

Por último, Acce reveló que este podría ser su último año jugando y que por este motivo este 2022 resulta bastante importante y especial dentro de su carrera profesional con la mira en dos eventos internacionales.

“No sé si sea algo igual a los otros años, pero si siento que tenemos la chance de ganar y por eso es distinto, tenemos oportunidad de ganar y dar un buen papel en un internacional. Eso es lo que se busca y lo que busco yo y hay que pensar que este puede ser el último año”, dijo Acce.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GRELL: ‘ESTRAL ASPIRA A UN INTERNACIONAL Y TENEMOS LO NECESARIO PARA GANAR ESTE SPLIT’