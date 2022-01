Leza: ‘El 2022 solo significa ganar para Estral; es de los años más importante que voy a jugar’

La midlane de Estral Esports tendrá de nueva cuenta al experimentado Leza, quien asegura que el haber llegado a la Final anterior no fue ningún logro si no consiguieron llegar al Mundial

“El 2022 solo significa ganar la verdad, primero el Apertura 2022 porque todavía falta mucho para el Mundial y si nos quedamos a un juego de haber ido nosotros al internacional y si estuvo cerca, pero pasó y no cuenta como un gran logro”, confesó Leza en charla con RÉCORD.

El único cambio que presentó Estral con respecto al Clausura 2021 fue en el staff de coacheo y ahora Yang será el encargado de dirigir a Estral, hecho que agrada en Leza pues ha aprendido demasiado de su nuevo entrenador.

“Esta vez con Yang si estamos aprendiendo bastante rápido, creo que Yang tiene un conocimiento del juego que yo no había visto antes en un coach, siento que ve cosas muy pequeñas que antes yo no veía que nadie hiciera. Estamos avanzando muy rápido con él y si me ha ayudado mucho a mí en especial. Me siento bastante a gusto con el staff”, agregó Leza.

Para concluir, Leza reveló que este 2022 será su año más importante como profesional por la convicción que tiene en el talento de sus compañeros para poder levantar el título pensando en un aún lejano Mundial en la Ciudad de México.

“Este 2022 es de los años más importantes que he jugado, sino es que el más importante porque quiero si o si ganar ambos torneos y antes no tenía una convicción tan real, claramente quería ganar, pero no estaba igual de seguro de que podía lograrlo como lo estoy ahora.

"Quiero eso y ser un muy buen jugador la verdad, si quiero ser mucho mejor que lo que he sido en otros torneos. Esas son mis metas ahora y obviamente pensando en el Mundial como va a ser en México es un extra para mí”, reiteró el midlaner de Estral Esports.

