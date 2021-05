Ariel Moreno: 'Cuando ganamos el pase al Mundial quería llorar, pero no me salían las lágrimas'

Ariel Moreno, jugador profesional de FIFA 21 y nuevo representante de Pumas en la eLiga MX, comentó como inició su carrera en el mundo competitivo y su llegada a la Selección Nacional.

"Yo empecé desde FIFA 19 y me agarró un equipo competitivo llamado Essentials Gaming gracias a mi hermano y para estar donde estoy fue por mi familia y por mi equipo", dijo Ariel en entrevista con RÉCORD.

Ariel fue pieza fundamental para que México consiguiera su boleto a la FIFA eNations Cup de Dinamarca luego de una dramática serie de penaltis ante Canadá, pero aun así el jugador mexicano fue criticado en redes sociales por el comienzo del torneo. Cuando venció Ariel a su contrincante canadiense festejó pidiendo silencio a la cámara.

"Ese festejo fue por los 'haters', porque había gente que decía que estaba muy chiquito y que me faltaba personalidad por mi edad", recordó el jugador de Essentials Gaming.

"Hay (ronda de penaltis) me ayudaron todos, Joksan, Villa y Leo; todos fueron clave y cuando la tapé y tenía el gol del gane Leo me dijo que la tirará a la izquierda, pero pensé que la iba a fallar y la tire en medio y la fallé. Al final todos estábamos muy felices, yo nunca he salido de México, está va a ser mi primera vez y yo quería llorar, pero no me salían las lágrimas", mencionó.

Ariel recientemente fue anunciado como el jugador suplente de Pumas y el también fanático auriazul mostró su emoción en redes sociales. "Un honor representar a Pumas en la eLiga MX. Vamos con todo #TodosSomosPumasMX #SoyDePumas", escribió en su cuenta de Instagram.