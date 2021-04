Epic Games: Alien Insolation estará gratis en la Epic Games Store

La Epic Games Store desde hace meses que regala juegos cada semana, pero en esta ocasión llamaron la atención con la noticia de que Alien Insolation estará gratis.

El famoso juego de terror basado en el universo de Alien estará gratis en la Epic Games Store a partir del 22 de abril y así lo estará hasta el 29 de abril.

El título podrá ser canjeado para que se almacene en la biblioteca personal de por vida. Cabe recalcar que el juego solo estará disponible para ordenadores (PC).

Además, Alien Insolation no llegará solo y es que estará disponible junto a Hand of Fate 2. Esta semana del 15 de abril hasta las primeras del 22 de abril se encuentran gratis Deponia: The Complete Journey, Ken Follett´s y The First Tree.