PlayStation 5, la nueva gran experiencia que ofrece Sony para jugar videojuegos

Se podía llegar a pensar que esta nueva generación de consolas sería un rotundo fracaso por los cambios de fechas de estreno, por las cancelaciones de videojuegos y por encontrarse en medio de una situación en la que el mundo vive una crisis económica, pero al menos Sony demostró que estaba preparado para todo esto.

El PlayStation 5 tenía una vara alta que superar luego de los estrenos de ‘The Last of Us II’ y de ‘Ghost of Tsushima’ en el que el PlayStation 4 mostró toda su capacidad, pero el PS5 la ha superado y promete ser una nueva era en la experiencia gráfica dentro del mundo de los videojuegos.

Comenzando por el aspecto físico hay que recalcar que, aunque el diseño busca la innovación, termina por ser poco práctica incluso para cambiar de posición ya que necesita de una base circular para ser colocada horizontal o verticalmente. Es muy grande para lo que Sony nos tenía acostumbrados y la versión con la bandeja para discos pierde proporcionalidad geométrica, a deiferencia de la que solo reproduce títulos digitales.

En cuanto al desempeño, que es lo que más importa, es grato saber que de verdad existe un cambio entre generaciones. La consola que cuenta con 825 GB de almacenamiento arroja imágenes en 4K e incluso 8K, pero lo verdaderamente sorprendente es a la velocidad a la que lo hace.

Los juegos tienen tiempos de carga a los que no estábamos acostumbrados. A la hora de seleccionar tu título favorito tendrás que esperar menos de quince segundos para estar inmerso dentro del juego y comenzar a disfrutar de horas de diversión. En comparación con el PlayStation 4, en donde los juegos cargaban en poco más de un minuto.

El aspecto gráfico podría volverse complicado de comparar ya que aún no tenemos grandes exclusivas de la nueva generación que exploten a PlayStation 5, pero al menos en los juegos que tuvieron mejoras como ‘God of War’, ‘Uncharted 4’ y ‘Horizon’ se percibe una superioridad de la quinta consola de sobremesa de Sony. Mejores texturas, mayor claridad y carga de los escenarios hasta el más mínimo detalle al instante son una constante.

La interfaz en el menú sufrió ligeros cambios, los cuales le permiten ser más amigable con los usuarios, ya que todo lo encuentran con el botón de menú del control DualSense, el cual tendrá su espacio particular ya que es la gran innovación que viene con el PlayStation 5.

A modo de conclusión el PlayStation 5 solo nos ha dado una pequeña probada de lo que será capaz de hacer con el paso de los años, pero debemos tener en claro que se ha dado un salto a una nueva generación como consola, aunque se tengan que esperar grandes títulos para demostrarlo.