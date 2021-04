The Last of Us: Naughty Dog podría estar trabajando en un remake para PlayStation 5

Las tendencias por remasterizar los grandes clásicos para las nuevas consolas en una constante en el mercado actual de los videojuegos, y tal es el caso que Naughty Dog estaría trabajando en el remake de The Last of Us para PlayStation 5.

Este proyecto en un principio había estado a cargo de un pequeño estudio que hoy se encuentra ya disuelto, por lo que la tarea se le encomendó a Naughty Dog, según reportes de Bloomberg.

The Last of Us en un principio se estrenó para PlayStation 3 y de hecho el juego ya fue remasterizado para PlayStation 4, y tras el estreno de la controvertida segunda parte su éxito aumentó a tal grado que habrá una serie de la saga en HBO.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: XBOX: GRAND THETF AUTO V LLEGA A XBOX GAME PASS

Esto es una confirmación de que Sony está dejando su confianza entera en sus grandes estudios como Guerrilla Games, Santa Monica Studios y Naughty Dog, en una generación que carece de grandes títulos exclusivos hasta el momento.