Xbox: Grand Thetf Auto V llega a Xbox Game Pass

Xbox Game Pass continúa ampliando su catálogo y anexando juegos que se adaptan a los gustos de múltiples sectores del público y edades, y ahora han agregado a Grand Theft Auto V y tres juegos más.

Grand Thetf Auto V significó el mayor éxito de Rockstar Games por las increíbles actualizaciones que se mantienen en el modo en línea. Poder crear a tu propio personaje y realizar una lista interminable de misiones con tus amigos le permiten a GTA V ser uno de los títulos más jugados de toda la historia.

Los otros títulos que ya se encuentran disponibles son Zombie Army 4, Disneyland Adventures y Rush: A Disney/Pixar Adventure, aunque estos dos últimos títulos solo están disponibles en xCloud para los países en los que se encuentra dicho servicio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DEATHLOOP ANUNCIÓ UN RETRASO Y SERÁ ESTRENADO EN SEPTIEMBRE

Durante el mes de abril también llegarán NHL 21, MLB: The Show 21 gracias a que con Xbox Game Pass se disfruta de EA Play, y además arribarán Pathway y Rain on your Parade.