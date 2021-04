Miguel Layún: 'Los eSports van a competir contra los deportes tradicionales'

Miguel Layún se ha adentrado en el mundo de los videojuegos y el streaming al igual que Chicharito Hernández o Sergio Agüero.

Pero Layún también ha apostado por ser parte de los eSports con su propio equipo en el que se cataloga como un coCEO de acuerdo a sus propias palabas.

En entrevista con el sitio Panenka, el jugador de los Rayados recordó sus inicios en la consolas de videojuegos, su visión sobre el futuro que tendrán los deportes electrónicos y su capacidad de competir contra los deportes convencionales.

"Mi primera consola fue la Atari, pero jugué muy poco. La primera que disfruté fue la NES, con el Super Mario Bros. Después llegó la Super Nintendo, con el imprescindible International Superstar Soccer Deluxe, el gran juego de fútbol de la época. Hoy estoy enganchadísimo al FIFA, es al que siempre juego, siempre está ahí, desde 2007 hasta hoy nunca me ha faltado", comentó.

Layún también habló sobre los cuestionamientos que han recibido los futbolistas que se aventuran al streaming como el Kun Agüero, ya que se cuestiona sobre la distracción que podría generar respecto a su carrera y su rendimiento.

"Muchas veces se busca el pecado para poder criticar al jugador de fútbol con aquello que no está relacionado únicamente con la actividad deportiva. No me parece coherente que se critique a Agüero por algo que seguramente lleve haciendo muchos años y que nunca le ha influido en su espectacular racha goleadora", destacó.

La pandemia le permitió tener mayor tiempo para dedicarlo a los videojuegos y su pasión lo llevó a verlo como un negocio con su equipo 19esports.

"Es increíble cómo el mundo de los e-sports es literalmente eso. Y mucho cuidado porque creo que, en algún momento, van a competir muy fuerte con los deportes tradicionales. De verdad lo creo.

"El negocio está en auge, va claramente a más. Los ingresos por torneos y patrocinadores crecen año a año. Entré en el universo de los streams, me divertí y empecé a informarme sobre los juegos que estaban de moda, sobre el dinero que se movía, sobre las posibilidades de negocio… Y honestamente, descubrí que esto no era el futuro, es el presente. Como también me gusta invertir, diversificar para buscar un patrimonio y tener ingresos cuando termine mi etapa como futbolista, me lancé, junto con otros socios, a la creación de un equipo de e-sports, el 19esports", destacó.

