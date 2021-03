Hades, elegido como el Mejor Juego por los Premios BAFTA

Los Premios BAFTA 2021 llevaron a cabo su ceremonia y Hades terminó como el gran ganador ya que fue reconocido como el Mejor Juego.

En la terna se encontraban Animal Crossing: New Horizons, Ghost of Tsushima, Half-Life: Alyx, Marvel's Spider-Man: Miles Morales y The Last of Us Part II; este último fue elegido Mejor Juego en los Game Awards.

Hades también ganó el Mejor Logro Artístico, Mejor Diseño de Juego, Mejor Narrativa y Mejor Actuación en un Papel de Soporte para Logan Cunningham.

The Last of Us II se llevó el premio al Mejor Juego del Año seleccionado por el público, y es que sigue siendo uno de los consentidos a pesar de la controversia que generó en su estreno.