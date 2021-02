League Of Legends: Arranca la segunda vuelta de la División de Honor con emociones garantizadas

La segunda vuelta de la División de Honor, llega este miércoles en punto de las 18:00 horas cuando dé inicio la quinta semana de actividad en la Grieta del Invocador. Tras una super semana de 3 jornadas con muchos movimientos en la tabla, tendremos un inicio de fase de vuelta con muchas revanchas por cobrar.

La escuadra de LDM sigue imparable y ha colgado letreros de “Se Busca” por toda la Grieta del Invocador, únicamente con el texto de “Quien nos ponga a temblar por perder el invicto” y parece que esta semana podría haber quien los incomode, al enfrentar a un Team Aze que, tras un mal inicio, ahora suma 6 victorias al hilo. ¡Por nada se pierdan este duelo!

La tabla media está que arde y con ello la disputa por los lugares que complementan los Playoffs; al iniciar esta vuelta, cada partida es vital en las aspiraciones de los equipos, pues con 9 jornadas por disputar, algunos buscarán cerrar en mejor momento y posición, otros tratarán levantar y colarse entre los 6 elegidos a la Postemporada.

Los duelos de la J10 en la División de Honor:

18:00 hrs Kings of the North vs. Atomic México: Duelo en la parte baja de la tabla, vital en mantener vivas las aspiraciones a Playoffs

19:00 hrs - Arctic Gaming vs- Janus Esports: La partida más dispareja, Janus busca su primera victoria y Arctic a seguir ascendiendo.

20:00 hrs - We Talent vs. Respawn Esports: Habrá chispas entre la escuadra regia y la parvada del ave fénix, que haciendo honor a su nombre, se levantó de un 0-3 para ahora tener marca de 4-5. Muy buen duelo a seguir.

21:00 hrs - Naguará vs. The Kings: La realeza buscará reponerse del 0-3 en la “super semana” ante un Naguará muy herido.

22:00 hrs - LDM Esports vs. Team Aze: La partida de la semana, ¿LDM se mantendrá invicto o el “as” ampliará su racha?

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: XBOX GAME PASS: DIRT 5 Y PILLARS OF ETERNITY 2 DESTACAN EN EL NUEVO CATÁLOGO