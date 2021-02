League of Legends: LDM Sports terminó como único líder invicto tras la Semana 4

La cuarta semana de la División de Honor, el máximo competitivo mexicano de League of Legends que organiza LVP México (Grupo MEDIAPRO), nos trajo la consolidación de equipos en la tabla alta, la confirmación del gran momento que viven algunos jugadores y el final de la fase de ida del Apertura 2021

Lo mejor de la semana 4:

No cabe duda que la competencia está al rojo vivo, con un We Talent peleando en la tabla alta pero llevándose una sorpresiva derrota en el duelo de regios ante Kings of the North, quienes de paso se llevaron 2 de los 3 juegos disputados esta semana.

La escuadra de Respawn se levantó y mostró una gran mejoría, llegando a tener una racha de 4 victorias, misma que puso fin otro enrachado, Team Aze quien suma 6 victorias al hilo.

La manada de Arctic sigue pisando fuerte, con semana perfecta y finiquitando bien sus encuentros, no cabe duda que en ese segundo sitio, se ve muy sólido.

El colombiano Zelt se alza cómo el jugador que más MVP tiene de toda la liga, demostrando así una supremacía y constancia que le vemos desde los splits del 2020.

Para destacar: Sin duda el nivel que muestran los tres primeros de la tabla: LDM, Arctic y Team Aze, al culminar la super semana con 3 de 3, enfilandose a la segunda vuelta con todo.

La sorpresa de la semana: Kings of the North al apuntarse su primera victoria ante We Talent.

La decepción de la semana: La escuadra de The Kings venía con muchos ánimos tras un inicio de 4-2 y prometían mucho sus enfrentamientos con la tabla alta, sin embargo, se llevó las 3 derrotas. Seguro se repondrán pues el trabajo del staff ha sido notable.

Los MVP’s

J7: Alexis “Andathy” Ríos, el Jungla de Kings of the North venía mostrando un split poco irregular. Su elección poco habitual con Sejuani, aportó a la victoria de KON.

J8: Andrés “Loers” Serranía, el carrilero central de Kings of the North vino desde la suplencia, se decantó esta semana por “Azir” y le dio frutos para el segundo triunfo de KON para afianzar la titularidad.

J9: Ernesto “Clantoz” Ramírez y los silenciosos Naguará, que paso a pasito se mantienen en zona de playoffs.

El MVP de la semana:Nipphu sigue en un plan magistral, sacando los combos y una ejecución perfecta del Gangplank ante The Kings.

Lo que no te debes perder de la semana 5 (J10 y J11)

La jornada 10 nos trae un encuentro que al terminar seguro deberemos CA-MI-NAR para volver a la calma, LDM vs Team Aze. Un “as” muy distinto al del primer enfrentamiento entre estos, el que pierda podría poner en riesgo su puesto en la punta de la tabla.

En la jornada 11, The Kings vs. We Talent, las dos revelaciones del torneo. La “realeza” buscará redimirse luego de no poder sumar ningún triunfo ante los equipos de la tabla alta, lo que representó perder 3 partidas seguidas, por otro lado, We Talent está apenas a 2 triunfos de meterse entre los primeros lugares. Una partida importante para no dejar pasar.

La División de Honor y su renovación nos están entregando grandes sensaciones y se encamina a vivir una segunda vuelta muy intensa y con muchas revanchas, de cara a colocarse lo mejor posible en las posiciones de Playoffs

