League of Legends: We Talent y Respawn Esports, entre lo destacado de la Semana 3

La tercera semana de la División de Honor de League of Legends, que organiza la Liga de Videojuegos Profesional (Grupo MEDIAPRO), sigue mostrando un gran nivel, con sorpresas, remontadas y jugadores que están dando de qué hablar cada semana en la Grieta del Invocador.

El Duelo de la semana: We Talent vs Arctic Gaming. La #WdeNuevoLeón se llevó los aplausos, haciendo que varios desecharan su quiniela. We Talent derrotó a Arctic Gaming, uno de los favoritos, que ni con la vuelta de Mayhem por la manada pudieron evitar que se ubicaran en el top 4.

El equipo más rifado. No solo se lucieron con los memes esta semana, también con un sorpresivo cambio de juego que hizo brillar al equipo. Emmanuel “Raeghal” Medina Aguirre, Camilo “Byako” Cano Zuluaga, Humberto “Niles” Ponce Espinosa y José Arturo “Pinut” Berumen Navarro, sorprendieron para conseguir el primer par de victorias para Respawn Esports, quien por fin sacó la casta para demostrar que quieren estar en la parte alta de la tabla.

Los invocadores de la semana:

MVP Jornada 5: Humberto “Niles” Ponce Espinosa . El carrilero superior de Respawn concluyó con un KDA de 4.2.

MVP Jornada 6: José Arturo “Pinut” Berumen Navarro. Con un 77.8% de participación en los asesinatos y combinando la gran actuación de Niles, fueron los hombres claves para romper la mala racha de Respawn.

El MVP de la semana: Franco Daniel “Nipphu” Funes Cabezas, directamente desde argentina, el TOP de LDM cosecha por segunda ocasión y de manera consecutiva el MVP semanal, llevando sus estadísticas a un KDA de 21.3 y un KP de 72.6%.

La cuarta semana de la DDH, comenzará las hostilidades en la Grieta del Invocador desde el martes 9 de febrero, pues habrá jornada el martes, miércoles y jueves.

Los que no te puedes perder:

Jornada 7: Naguará Esports vs Arctic Gaming. Naguará pelea los primeros lugares y para demostrarlo deberá contener a los lobos, que vienen con ganas de sanar las heridas por la derrota sufrida.

Jornada 8: Janus Esports va Kings of the North: Un duelo de necesitados, solo uno de ellos sumará su primer punto, quien pierda se irá a bucear en solitario desde el fondo de la tabla.

Jornada 9: Respawn vs LDM: Los de Respawn vienen motivados por una semana perfecta, ¿les alcanzará para quitarle el invicto al líder de la DDH?

The Kings, con la mira puesta: El Staff técnico de The Kings, no solo está haciendo un gran trabajo manteniendo a la realeza en una quinta posición, empatado con marca de 4-2 con 4 escuadras, solo por debajo del invicto LDM, se preparan para enfrentar una semana complicada: Aze, LDM y Arctic, en ese orden lo que podría catapultarse hasta el segundo lugar o quedar sepultados en la tabla media.

La División de Honor transmitirá sus jornada 7, 8 y 9 el martes 9, miércoles 10 y jueves 11 de febrero, respectivamente, en punto de las 6:00 p.m por el canal de twitch.tv/lvpmex , Facebook LVPMexico , Youtube LVPmex ,

