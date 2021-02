League of Legends: Vibrará la 'Grieta del Invocador' en la Jornada 6

La jornada 6 de la División de Honor presenta a las 10 escuadras del máximo competitivo nacional de League of Legends con los motores calientes, algunos más aceitados y con más caballos de fuerza que otros, sin embargo, en las 3 secciones de la tabla (alta, media y baja) la paridad se hace presente.

El Apertura 2021 de la liga mexicana de LoL podría culminar en su jornada 6 con muchos cambios en las posiciones de la tabla, muestra de lo reñida que está la competencia. Los equipos de la tabla alta buscan despegarse, la tabla media se quiere alejar de la mediocridad y la tabla baja busca rescatar su honor antes de que sea muy tarde.

La Grieta del Invocador este jueves en la División de Honor:

18:00 hrs - Respawn Esports vs. Kings of the North: Ninguno de estos dos quiere seguir acumulando derrotas.

19:00 hrs - Janus Esports vs. The Kings: ¿Será un trámite para The Kings o habrá resistencia en su reino?

20:00 hrs - Team Aze vs. Atomic México: Los 5 ases buscarán desactivar cualquier amenaza de bomba en la Grieta del Invocador.

21:00 hrs - LDM Esports vs. Naguará: El invicto no da tregua ¿los chamos serán los buenos?

22:00 hrs - Arctic Gaming vs. We Talent: Duelo directo en la parte alta y la manada quiere aullar en Cerro de la Silla...si es que los dejan

