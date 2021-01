League of Legends: Jornada 3 de la División de Honor tendrá duelos vibrantes

La División de Honor arrancó motores la semana anterior con su primera semana de actividad, en donde pudimos ver a los jugadores favoritos de la afición debutando con sus nuevos equipos y a 8 organizaciones debutando en el máximo competitivo mexicano de League of Legends, así como a los experimentados Team Aze y Arctic Gaming luchando por mantener intacto el legado construido en la #DDHLOL.

Tras dos jornadas, las victorias y derrotas dadas marcaron a los equipos las necesidades y ajustes inmediatos que deben hacer si quieren mantener sus aspiraciones iniciales.

Es por ello que la jornada 3 nos ofrecerá encuentros muy interesantes como el duelo entre dos viejos conocidos de la DDH: Arctic Gaming vs. Team Aze, por un lado la manada, que ya sumó dos victorias y busca mantener el invicto, mientras Team Aze con balance de 1-1 quiere seguir enderezando el camino.

Las partidas y la emoción aumentan con la expansión a 10 equipos, por lo que la jornada 3 de la División de Honor presenta cambios en su horario, para que la desvelada no sea tanta y disfrutes de la DDH y al día siguiente te levantes con todo.

Encuentros de la jornada 3 de la División de Honor serán:

18:00 hrs - Naguará vs. Respawn Esports: ¿Los chamos hilan su segunda victoria o servirán de catapulta para el resurgimiento del ave fénix?

19:00 hrs - Arctic Gaming vs. Team Aze: ¿La manada seguirá caminando por la senda del invicto o el “as” podrá hacer full en la Grieta del Invocador?

20:00 hrs - We Talent vs. Janus Esports: ¿La #WdeNuevoLeón seguirá sumando “W’s” o el dios del tiempo le pondrá pausa a su racha de victorias?

21:00 hrs - Kings of the North vs. LDM Esports:¿Podrán los reyes evitar que la maldad siga apoderándose de la Grieta del Invocador?

22:00 hrs - Atomic México vs. The Kings: ¿Detonará la bomba a tiempo para derrotar a The Kings?

