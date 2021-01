League of Legends: La Semana 2 de la División de Honor promete grandes encuentros

Las primeras 2 jornadas de la División de Honor que organiza LVP México (Grupo MEDIAPRO) ya son historia y con ella, pudimos presenciar victorias inesperadas, grandes debuts y rendimientos individuales que nos dejaron un gran sabor de boca.

La partida de la semana sin duda fue el duelo inicial de este Apertura 2021, LDM vs Team Aze. En el juego inaugural el as sintió vivir un “Deja Vú” pues fueron dominados por jugadores con añeja rivalidad como el jungla Diego Dario “LiquidDiego” Padilla, quien demostró por qué es uno de los mejores en la liga al convertirse en el MVP de la primera jornada.

La oportunidad de estar en el grupo de los invictos se vio reducida tempranamente, pues solo LDM, Arctic Gaming y un sorprendente We Talent salieron ilesos.

Los Invocadores de Honor de la semana

Los lobos de Arctic Gaming aúllan fuerte pues Juan Dimitry “Shy” Hernández fue el MVP de la semana. El dominicano, demostró en sus dos primeras jornadas una notable mejora en su nivel, liderando a la manada de Arctic en las dos victorias. Con mención para el staff, pues se nota el trabajo que hay detrás.

Quiénes se llevan las palmas por su desempeño son “LiquidDiego”, jungla de LDM y Sergio “Messi” Hernández, soporte de We Talent, MVP 's de la Jornada 1 y 2, respectivamente.

¿Qué se espera para la siguiente semana?

La Semana 2 de la División de Honor promete ponerse aún mejor con grandes encuentros. El miércoles veremos si Team Aze podrá robarle el invicto a Arctic Gaming, mientras que el jueves We Talent querrá demostrar que sus dos grandes victorias no fueron casualidad ante el mismo as, Arctic Gaming vs LDM se peleará por demostrar su supremacía, veremos duelo de reyes entre The Kings y Kings of the North. Ambas jornadas serán cruciales para los equipos de tabla baja, que deberán reforzar sus estrategias para comenzar a despuntar.

No te pierdas las emociones de la semana 2 de la División de Honor los miércoles y jueves en punto de las 7:00 p.m.

