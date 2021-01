League of Legends: LDM Esports vs Arctic Gaming, duelo entre invictos que 'sacará chispas'

La cuarta jornada de la División de Honor llega con la firme intención de levantar a la afición de sus asientos y los invictos cada vez se ven más amenazados.

Esta semana sigue sirviendo para que los equipos lleven a cabo el plan de juego inicial y corrijan a tiempo, antes de encarar la mitad de la temporada, instancia para la cual empezarán a encaminarse hacia las posiciones de playoffs o el fondo de la tabla.

En la jornada 4, los más antiguos dentro de la DDH, Arctic Gaming y Team Aze enfrentan su primera prueba de fuego, al haberse encarado entre ellos el día de ayer, mismo que se llevó Arctic para continuar invicto, para hoy en la fila tendrán a LDM y We Talent, respectivamente, equipos que siguen invictos y cuentan con un roster experimentado.

La División de Honor es una competencia entre equipos y el trabajo colectivo rinde frutos, sin embargo, esta jornada se verá engalanada por un duelo individual cuando los mejores jugadores de la semana pasada: Shy y LiquidDiego se vean las caras en la Grieta del Invocador ¿quien le aportará más a su equipo para llevarse la victoria?.

Los horarios de la jornada 4 serán:

18:00 hrs - Janus Esports vs. Naguará: Al dios del tiempo, los chamos le quieren colmar la paciencia. ¿Lo lograrán?

19:00 hrs - Respawn Esports vs. Atomic: El ave fénix necesita tomar vuelo y la bomba está a punto de estallar, ¿quien tendrá la fuerza suficiente para hacerlo primero?

20:00 hrs - The Kings vs. Kings of the North: Duelo entre reyes, de estos dos, ¿quién podrá cantar la de Jose Alfredo Jiménez al terminar la partida?

21:00 hrs - Team Aze vs. We Talent:¿Dónde habrá más talento? ¿Bajo la manga o en el cerro de la silla?

22:00 hrs - LDM Esports vs. Arctic Gaming: Duelazo en el que se perderá un invicto, nada más que decir.

