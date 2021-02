League of Legends: Semana 4 de la División de Honor, cargada con extra emociones

La cuarta semana de la División de Honor de League of Legends estará cargada con una dosis extra de emociones, tricks y skills de los mejores jugadores mexicanos en la Grieta del Invocador. Pues para cerrar la primera vuelta del Apertura 2021, tendremos una triple jornada.

En cuatro semanas de actividad en la #DDHLOL la paridad ha sido una constante y en cada partida de esta semana, cada resultado provocará movimientos en la tabla, pues abajo del líder e invicto LDM, nos encontramos que del lugar 2 al 5, las escuadras están empatadas en marca de 4-2.

J7 en la Grieta del Invocador:

18:00 hrs Kings of the North vs. We Talent: Duelo entre regios con realidades diferentes: KON buscando salir de la tabla baja y la #WDeNuevoLeón por escalar posiciones.

19:00 hrs Naguará Team vs. Arctic Gaming: Los bonaerenses buscarán salir del bache tras 2 derrotas consecutivas, frente al segundo lugar de la DDH.

20:00 hrs Atomic México vs. LDM Esports: Los de Atomic, con el reto de cada semana en la DDH: quitarle el invicto a LDM.

21:00 hrs The Kings vs. Team Aze: La partida del día, duelo entre reyes y ases. IM-PER-DI-BLE

22:00 hrs Respawn Esports vs. Janus Esports: Un enrachado Respawn, con sus MVP’s “Pinut” y “Niles” frente a un Janus urgido de victorias.

No se pierdan el inicio de la triple actividad en la División de Honor, el competitivo mexicano de League of Legends.

