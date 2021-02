League of Legends: Jornada 9, la última de la primera vuelta de la División de Honor

Este jueves llegará la última jornada de la primera vuelta de la División de Honor y con ella, el momento en el que casi todos los equipos han encontrado una estrategia y estilo de juego efectivo, 8 de los 10 equipos peleando con navaja entre los dientes cada semana.

La semana 4 arrancó desde el martes con la sorpresa de Kings of the North derrotando a We Talent y la semana de fuego para The Kings, quienes no la han librado bien.

La jornada 9 nos encaminará al fin de semana con los últimos movimientos en la tabla y las ansias de volver a ver en la Grieta del Invocador al equipo favorito.

La J9 de la División de Honor de League of Legends

18:00 hrs The Kings vs. Arctic Gaming: El último en la semana de fuego para The Kings, buscará la victoria y no comprometer más su lugar en la tabla.

19:00 hrs Atomic México vs. We Talent: La #WdeNuevoLeón no piensa permitir detonaciones en ninguna parte del mapa.

20:00 hrs Kings of The North vs. Naguará Team: KON quiere plena resurrección y buscará la victoria para cerrar la semana perfecta.

21:00 hrs Respawn Esports vs. LDM Esports: Los de LDM, siguen buscando al bueno que les ponga en apuros, Respawn viviendo un buen momento.

22:00 hrs Janus Esports vs. Team Aze:El “as” quiere seguir ascendiendo y no luce complicado ante un desahuciado Janus.

