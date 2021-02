League of Legends: Jornada 8 verá actividad de alto nivel y con gran dosis de intensidad

La jornada 8 de la máxima categoría mexicana de League of Legends verá actividad de alto nivel y con altas dosis de intensidad en la Grieta del Invocador, pues a una jornada de la mitad de la temporada, seremos testigos de una de las jornadas más competitivas de la primera vuelta en el Apertura 2021.

Duelos directos en el sube y baja de posiciones en la tabla, partidas entre escuadras enrachadas y con jugadores en gran momento individual, sacando la casta para en equipo poner a flipar al rival, momento que vive Respawn actualmente.

La corrección de errores y funcionamiento colectivo de The Kings será clave, esta semana enfrenta su segunda partida de fuego, tras perder el día de ayer ante Team Aze; deberán luchar cara a cara y buscar una complicada victoria ante LDM para tratar de mantenerse en la tabla.

La jornada 8 de la #DDHLOL:

18:00 hrs Team Aze vs. Respawn Esports: Un gran duelo entre enrachados, ambos buscarán su quinta victoria al hilo.

19:00 hrs Janus Esports vs. Kings of the North: Duelo por la redención y rescatar el orgullo. KON ya sumó su primer punto ¿terminarán por sepultar a Janus en el fondo de la tabla?

20:00 hrs LDM Esports vs. The Kings:El liderato de LDM está firme, el invicto no tanto. Un par de duelos salvajes, en la jungla entre Foxy vs. Gavotto y en el Top Ichik46 vs. Nipphu

21:00 hrs Arctic Gaming vs. Atomic México: Un grande de la DDH ante un equipo con mucha ambición y talento.

22:00 hrs We Talent vs. Naguará Team: La parvada venezolana quiere sobrevolar el cerro de la silla, la #WdeNuevoLeón no lo pondrá tan fácil.

