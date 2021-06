LLA: Rainbow7 reaccionó y le propinó su segunda derrota a Estral Esports

En una partida de alarido Rainbow7 consiguió una valiosa victoria en este inicio de la Clausura de la Liga Latinoamericana de League of Legends ante Estral Esports, equipo que sumó su segunda derrota en este Split.

En un constante intercambio de asesinatos y objetivos neutrales parecía que Estral Esports tenía la victoria, pero en lugar de buscar el Dragón apostaron por acabar la partida destruyendo el nexo y esto le costó el partido pues Rainbow7 defendió y a partir de ese momento se notó superior en todos los aspectos.

Tomex, strategic coach de Rainbow7, destacó esa jugada como la clave de la partida para su equipo y halagó el trabajo de Skin como Head Coach del 'Arcoiris'.

"Yo quería ser strategic coach desde hace año y medio y no lo había logrado porque no había conocido a alguien que pudiera ser mi head coach. Skin es super inteligente y la tiene clarísima no solo dentro del juego sino también afuera. Yo entré muy tranquilo al equipo y estoy super tranquilo", respondió Tomex a RÉCORD.

En la otra cara de la moneda, Java, general manager de Estral Esports, recalcó que tienen que trabajar para que el equipo revierta la marca de dos derrotas con la que iniciaron en este Split de la LLA.

"Mecánicamente de deber haber algún problema. Mentalmente si debemos de trabajar, algunos jugadores de achicaron y también el hecho de tener nuevos compañeros, pero vamos a trabajar en eso", comentó Java.

