PlayStation Showcase: ¿Qué nos dejó el espectacular evento de PlayStation?

PlayStation llegó a mostrar el músculo en el PlayStation Showcase con múltiples anuncios que demostraron que el futuro exclusivo del PS5 tiene un gran panorama con títulos como God of War: Ragnarok y Spider-Man 2.

El evento comenzó con el anuncio de una remasterización de Star Wars: Knights of the Old Republic el cual no dio más información más que una máscara y una espada láser color rojo.

También apreciamos una grata sorpresa en Project EVE. Este título luce con una acción de un Hack and Slash en toda la expresión de la palabra que parece un heredero intelectual de Devil May Cry, solo que aquí es una mujer nuestra protagonista y deberemos pelear en contra de una especie de virus.

Además, vimos un adelanto nuevamente de Wonderlands, juego que combina la acción de Borderlands con detalles medievales que se estrenará el próximo 25 de marzo, e igualmente llegó una nueva actualización de Forspoken, esta nueva creación de Sucker Punch que luce espectacular, aunque sigue sin existir una fecha de estreno exacta.

Así mismo se tuvo un avance más de Deathloop, juego que se estrena el próximo 14 de septiembre y que significa la última exclusiva de Bethesda para PlayStation y sigue luciendo como uno de los referentes para este 2021.

Pero sin duda los reflectores los acapararon dos juegos, a pesar de que Ghostwire: Tokyo, Alan Wake y Wolverine hicieron acto de presencia. God of War: Ragnarok y Spider-Man 2 se volvieron tendencia en cuanto aparecieron.

En el caso de Spider-Man 2 vimos que tanto Miles Morales como Peter Parker formarán parte del título y se dio a conocer al antagonista de esta entrega, Venom. La mala noticia es que su estreno será hasta el 2023.

Por su parte, God of War no mostró ningún indicio de su fecha de estreno, pero un tráiler de más de tres minutos promete un estreno en algún punto de 2022 y por fin sabremos que seguirá en la historia de Kratos y Atreus y su duelo ante Thor.

