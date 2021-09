Tales of Arise: Una joya que lo pone como uno de los mejores juegos del 2021

Tales of Arise es una suculenta experiencia para los video jugadores con una extraordinaria combinación de los elementos JRPG con una extraordinaria dinámica de combate que le da una fluidez necesaria para convertirse en uno de los mejores juegos de este 2021.

En esta historia protagonizaremos a un personaje (Alphien) incógnito que con el tiempo descubrirá su origen en medio de una revolución de dahnanos sobre el calvario que han provocado los renanos en un regimen de esclavitud en la búsqueda de más poder con la energía astral.

En su camino se encontrará con una renana Shione que está en contra de su raza y que se unirá a la lucha de los dahnanos y sus poderes servirán de gran ayuda, además de su Espada de Fuego generada por un núcleo que tienen los lores; los grandes líderes de los renanos. Pero para evitar cualquier tipo de historia evitaremos centrarnos más en el marco del título pues los sucesos son una parte muy importante del juego.

Gráficamente el título es un espectáculo con grandes escenarios que tienen rasgos sumamente particulares unos de otros cuidando hasta el más mínimo detalle, aunque noi pierde la esencia de la caricatura japonesa. La música también es deliciosa, aunque por momentos se vuelve muy repetitiva pues depende de la región.

Antes de continuar con los comentarios del gameplay, cabe recordar que el equipo de Bandai Namco le dio la oportunidad a RÉCORD de tener acceso a varios elementos que facilitaron la dificultad a la que nos enfrentamos en el videojuego, pues íbamos avanzados a todos nuestros rivales al menos en las primeras 10 horas de juego.

Una vez aclarado este punto nos centraremos en su jugabilidad y la palabra que lo define es: exquisito. Tales of Arise reune los elementos más clásicos de un JRPG en donde tendremos que lograr una convivencia perfecta entre todos los integrantes de nuestro escuadrón que es más grande que solo la pareja de Alphien y Shione.

Además, mejorar armas, buscar objetos que nos ayuden en el combate, cocinar platillos que nos den ventajas, administrar los recursos y descansar serán fundamentales en el gameplay, pues no todo se resume a pelear, y es que, aunque los comandos son bastantes sencillos la estrategia no es para nada fácil y depende de cada usuario el modo de pelea que se elegirá.

Para pelear tendremos el ataque básico y tres especiales, los cuales pueden ser elegidos dentro de una gran baraja de habilidades que pueden combinar extraordinarios combos. Además, cada personaje podrá mejorar una rama de 45 habilidades con puntos que se van obteniendo conforme se progresa en Tales of Arise.

En el combate podremos elegir también una estrategia como por ejemplo un estilo defensivo, uno agresivo, uno que se base en la curación, moderado o múltiples opciones para que a la hora de no controlar a todos nuestros personajes puedan tener instrucciones predilectas que haga que no nos preocupemos por ellos. En caso de querer utilizarlo a todos se puede elegir un control semiautomático, por lo que en las peleas podremos elegir a cada uno de nuestros integrantes para que realicen algunas de las habilidades que necesitemos.

Igualmente, los jugadores más experimentados pueden escoger manual, pero es más complicado y se necesita un amplio conocimiento de todas las habilidades de los personajes; pero eso es lo divertido de Tales of Arise, pues no se convierte en un burdo combate.

También dentro del combate tendremos combos grupales que unen las habilidades de los integrantes con breves cinemáticas que recuerdan grandes títulos de peleas y le da mayor espectacularidad al combate y le quita monotonía.

A lo largo de la historia tendremos misiones secundarias, pero no son abrumadoras como en otros JRPG y varias son diferentes, incluso seremos jurados de belleza y también deberemos acabar con varios enemigos para cumplir dichas encomiendas. También durante el trayecto tendremos breves diálogos entre nuestros protagonistas que ayudan a que la sinergia mejore entre todos, pero esto sinceramente me parece de más, pues a veces rompe con la dinámica del juego.

Para los fanáticos de los JRPG y de la saga a la que pertenece Tales of Arise este juego es una obligación, y para los que no también. Tales of Arise es uno de los grandes títulos de 2021.

CALIFICACIÓN RÉCORD 8.8

