Xbox: MLB The Show y Life is Strange; los grandes juegos que llegan a Game Pass

Ya estamos en abril y tenemos la lista de los juegos que llegarán al servicio de Xbox Game Pass en diferentes plataformas y tenemos títulos sumamente llamativos como Life is Strange: True Colors, MLB The Show 22 y Lost in Random.

Hay dos títulos que ya están disponibles y son Cricket 22, el cual llegó para consola y parala nube; al igual que MLB The Show 22, el cual tiene reseña en RÉCORD en todas sus versiones.

El 7 de abril llegarán cuatro títulos. Chinatown Detective Agency (consola, PC y nube), Dragon Age 2 (nube), Plants vs Zombies: Garden Warfare (nube) y Star Wars: Squadrons (nube).

El 12 de abril tenemos otra actualización importantes pues serán tres juegos los que lleguen a Xbox Game Pass. El más llamativo es Life is Strange: True Colors (consola, PC y nube), Panzer Corps 2 (PC) u The Dungeon of Naheulbeuk.

Por último, la oleada de juegos nuevos termina el 14 de abril con Lost in Random, un juego independiente distribuido por Electronic Arts que maravilló a varios.

