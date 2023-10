Alexa Grasso manda contundente mensaje a la UFC: "Soy la mejor del mundo"

La mejor peleadora de artes marciales mixtas del mundo es mexicana y se llama Alexa Grasso. La guerrera tapatía es actualmente considerada como la reina de la UFC al poseer el campeonato de peso mosca y encabezar el listado libra por libra, sin embargo, todo esto no se dio de la noche a la mañana, esto es la recompensa de años de trabajo.

En entrevista exclusiva con RÉCORD, la campeona jalisciense reconoció que sí se siente como la mejor peleadora del momento, pues llegar a esta posición le ha costado muchos sacrificios y ahora no piensa negarlo.

"Sí, soy la mejor del mundo, la verdad es que llevo trabajando años sin celebrar mi cumpleaños, sin celebrar navidad, perdiéndome cumpleaños de mi familia, realmente lo único que hago es entrenar y descansar", admitió Alexa, mientras recordaba con nostalgia los momentos que la han alejado de su familia.

"Sé que este sacrificio, por los años que me queden, va a valer la pena y realmente he dejado mi corazón y todo lo que tengo para estar donde estoy ahorita", agregó.

Grasso viene de retener el cetro mundial de peso mosca ante Valentina Shevchenko en una muy cerrada pelea que terminó empatada en las tarjetas de los jueces. Esta decisión causó mucha polémica en redes sociales, sin embargo, la mexicana siente que ella debió haberse llevado la victoria directa.

"Yo sentí que hice absolutamente todo para llevarme la victoria, creí que había ganado tres rounds a dos, obviamente sí, ella derribó y tuvo control, pero no hubo daño, contrario a mí, que cuando estábamos en el piso, las veces que la tuve, todo el tiempo hice daño, fui para adelante, ella solo tiraba jab y conectaba, pero no buscaba la pelea", relató Alexa.

"La persona que estaba acechando era yo, buscaba la pelea y ella solo estaba evadiendo. Para mí, realmente yo gané, fue un empate porque ambas dimos una increíble pelea, las dos luchamos por quedarnos ese cinturón y el empate que dieron los jueces tal vez fue lo correcto, solo me deja como experiencia una vez más que no hay que dejar que la pelea la decidan los jueces y esa es mi meta para la próxima pelea", amenazó.

Alexa Grasso ya es sinónimo de historia en las Artes Marciales Mixtas (MMA), pero ahora busca extender su legado con la primera trilogía en la rama femenil. La tapatía se consagró este 2023 como la primera campeona mundial mexicana dentro de la empresa más importante del mundo en esta disciplina, la UFC, ahora quiere dejar un hecho sin precedentes al enfrentarse por tercera vez a Valentina Shevchenko.

Ultimate Fighting Championship ha tenido grandes sagas que se han extendido hasta a tres capítulos como la de Stipe Miočić vs. Daniel Cormier, Georges St-Pierre vs. Matt Hughes, Caín Velázquez vs. Júnior dos Santos, Frankie Edgar vs. Gray Maynard, y unas cuantas más, sin embargo, esto nunca se ha visto entre mujeres y es por eso que la mexicana sueña con ser junto con Valentina Shevchenko, las primeras en tener una trilogía en la rama femenil.

“Sé que es importante darles la oportunidad a chicas nuevas, pero también sería la primera vez que hay una trilogía en la historia de las MMA femenil y de dos increíbles atletas, eso sería muy importante para mí. La trilogía sería algo histórico, porque nunca ha pasado y sería increíble”, aseguró en entrevista exclusiva con RÉCORD.

Valentina ha hecho que Alexa se prepare a un nivel que nunca se imaginó, estos dos enfrentamientos han ocasionado una evolución importante en la peleadora mexicana, que admite estar emocionada de seguir afrontando estos retos.

“A este nivel de peleas de campeonato, no cualquiera llega. Ahora entiendo que por eso existe solamente un campeón en cada categoría, porque la exigencia y el rendimiento son altísimos, la fortaleza mental, física y espiritual es fuertísima.

No podemos olvidar quién es Valentina, ha hecho grandes cosas en el deporte, es una gran mujer y atleta, obviamente sabía que ella iba a estar lista para todo, y a mí me hace muy feliz poderme enfrentar a este tipo de oponente porque yo estoy evolucionando, sigo aprendiendo y creciendo muchísimo”, finalizó.

