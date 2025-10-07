¡En la jaula! Donald Trump anuncia que celebrará cumpleaños con pelea de UFC en la Casa Blanca

Donald Trump está ‘cerca’ de cumplir sus 80 años y ya sabe cómo celebrarlo; el mandatario de los Estados Unidos hizo el anuncio oficial que su cumpleaños se hará con un evento histórico de UFC en la Casa Blanca el próximo 14 de junio de 2026.

Dicha celebración coincidirá con el inicio de las celebraciones por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, por lo que se anticipa que dejará precedentes en la historia de las Artes Marciales Mixtas y la nación norteamericana.

Donald Trump l AP

¿Cómo hizo el anuncio?

Donald Trump confirmó el evento durante un acto ante el personal militar de la Estación Naval de Norfolk, en Virginia, por ahora Dana White, director ejecutivo de la UFC, ya se encuentra trabajando en la logística del evento que se realizará en los jardines presidenciales.

“El 14 de junio del año que viene tendremos una gran pelea de la UFC en la Casa Blanca…en sus terrenos”, mencionó Trump quien le cambió los planes a White quien tenía planeado celebrar el aniversario estadounidense el 4 de julio.

UFC l AP

Steven Cheung, portavoz del presidente, destacó la elección: “Este será uno de los eventos deportivos más grandes e históricos, y el hecho de que el presidente Trump lo organize en la Casa Blanca es un testimonio de su visión de celebrar el monumental 250 aniversario de Estados Unidos”.

Se espera que próximamente se anuncie la cartelera que estará en la función, donde espera sea todo un espectáculo; así como la venta de entradas y las medidas de seguridad que impondrán debido al lugar tan importante que es para el país.

UFC en la Casa Blanca l AP

¿Qué dice Dana White?

Previamente, Dana White resaltó que será un evento que tenga un valor extra a la relación que ha forjado con Donald Trump: “la culminación de años de trabajo conjunto. La cartelera más grande de la historia.”

“Primero tenemos que ofrecer una gran noche inaugural con Paramount, y después de eso pondremos todo el foco en construir el UFC Casa Blanca”, resaltó el directivo, que desmintió los rumores de que McGregor esté en contacto con él para estar en dicha función, tras el evento de UFC 320.

Dan White l AP