Supreme Fight Night llega a Guadalajara el próximo 7 de febrero

La Supreme Fight Night, ha elegido a Guadalajara como su hogar oficial, prometiendo llevar la adrenalina al Primer Complejo Deportivo de Artes Marciales de alto rendimiento en México. Este evento se llevará a cabo el próximo 7 de febrero.

El Complejo Deportivo de Artes Marciales (CDAM) es la primera instalación de su tipo en el país, un templo del alto rendimiento diseñado para albergar combates y fomentar el desarrollo de atletas en diversas disciplinas de contacto.

Artemio Montesinos, presidente de la Liga Supreme Fight Night, anunció el retorno de la SFN, y expresó su emoción porque Guadalajara sea la sede de este evento tan importante.

Combate entre Omar Botello y Luis Cerón I https://www.supremefightnight.com|

“Tenemos un gran recinto que el COMUDE hizo en una zona, que antes de su construcción era muy desfavorables, ahora con la edificación de este complejo, las dinámicas han cambiado por completo, porque motiva a los jóvenes y como siempre nos indica que invertir en el deporte realmente cambia realidades”, dijo el dirigente.

Montesinos invitó a los seguidores de las Artes Marciales Mixtas, así como a aquellos que quieran descubrir el arte del combate, a unirse a este evento que consagrará a Guadalajara como la meca de la MMA en México.

CARTELERA DE SFN08:

En la pelea estelar, Omar “Espartaco” Botello defenderá su cinturón de 135 libras por primera vez ante el desafiante Alfredo “Goute” Larios, posteriormente en la batalla co-estelar, dos invictos de la jaula de SFN, Andrés “El Turco” Farrera y Ángel “Pasha” Rodríguez, se enfrentarán en una batalla por el cinturón de peso pluma.

Preliminar Card:

- Grisel “Saitama” García vs. Paulina Vargas - Flyweight (125 lbs)

- Jeremy “Yimbo” Soto vs. Sinar “Demoledor” Corzo - Welterweight (170 lbs)

- M. “Destroyer” Villegas vs. Kevin “Demonios de los Andes” Moreyra - Featherweight (145 lbs)

- Rafael “El Homie” Espino vs. A. Gavidia - Featherweight (145 lbs)

- Owen Altamirano vs. F. “El Ruso” Hernández - Flyweight (125 lbs)

- Frank “The Butcher” Villanueva vs Armando “Samurai” Figuera

La cartelera de la función del 7 de febrero I X:@sfnmma__|

Amateur Card:

- Daniel “Gallo” Martínez vs. Iván Contreras - Flyweight (125 lbs)

- Camila Reyes vs. Abigail Torres - Flyweight (125 lbs)

- Pablo Alejandre vs. Paul Morales - Featherweight (145 lbs)

Los boletos para el combate se pueden adquirir a través de Boleto Móvil, al igual que en el inmueble el día del evento.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: UFC APUNTA A VOLVER A NUESTRO PAÍS, AUNQUE NO LO HARÍA EN LA CIUDAD DE MÉXICO