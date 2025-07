Al estilo Hollywood, la Fórmula 1 presenta 'nueva canción' en la introducción del GP de Bélgica

Desde la llegada de Liberty Media, la Fórmula 1 ha buscado crecer su mercado con apuestas mediáticas arriesgadas. Producciones como la serie de Netflix, 'Drive to Survive' y este año la película protagonizada por Brad Pitt, 'F1: The Movie', se dieron a raíz de la llegada de la empresa estadounidense.

En ese contexto, la misma categoría ha tratado de darle difusión a la película, cuya banda sonora estuvo a cargo de Hans Zimmer. Y fue esta melodía la que se utilizó para presentar a los pilotos en el Gran Premio de Bélgica.

Para el Gran Premio de Bélgica, la F1 hizo un inesperado cambio | AP

Hans Zimmer, 'presente' en Spa-Francorchamps

Durante la transmisión de la carrera, en la introducción que muestra a los pilotos de la actual parrilla, no sonó el tradicional himno de la Fórmula 1. En su lugar se utilizó la canción del compositor alemán, misma que fue una de las características que distinguieron a la producción de Hollywood.

The opening titles with a Hans Zimmer twist! 🎶



Bringing the #F1TheMovie soundtrack to race day in Belgium!#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/IPzCoDpAeN — Formula 1 (@F1) July 27, 2025

Afición reaccionó con rechazo

Zimmer es conocido por componer la banda sonora de películas como Gladiador, Piratas del Caribe, Batman: El Caballero de la Noche, Inception, entre otras. Y a pesar de que su música es del agrado de muchos, en esta ocasión la decisión de la F1 no fue bien recibida.

La Fórmula 1 sigue haciendo apuestas innovadoras | AP

"Es tan mala que quedaría bien en la sprint"; "Me gusta no por algo Hanz Simmer es Icónico pero prefiero la anterior,siento que la original se siente más a F1"; "Amo a Hans Zimmer, pero no para la intro de la F1", fueron algunos de los comentarios que realizaron los aficionados en redes sociales.

Gran parte de la afición no recibió bien el cambio | CAPTURA