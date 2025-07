Kimi Antonelli, al borde del llanto tras Calificación del GP de Bélgica: "he perdido confianza"

El joven piloto de Mercedes, Kimi Antonelli sorprendió al mundo del automovilismo al tener la gran responsabilidad de tener un asiento en una de las escuderías protagonistas de la Fórmula 1. En sus primeras pruebas, el italiano entregó resultados positivos, pero poco a poco ha perdido confianza.

AP

Kimi Antonelli, al borde del llanto

Tras la Calificación del Gran Premio de Bélgica, Kimi Antonelli expresó su sentir ante la situación por la que pasa y aseguró haber perdido la confianza. El italiano declaró ante la prensa con un pañuelo en la mando, con gestos de tristeza.

"Es un momento difícil para mí porque siento que no tengo confianza a la hora de empujar. Ayer intenté apretar un poco más de la cuenta y luego hice un trompo, y eso me hizo perder aún más la confianza. Con la forma en que estoy conduciendo no hago más que aumentar el problema. Y eso me da aún menos confianza con el coche", dijo Antonelli.

AP

Duro fin de semana para Antonelli

El italiano ha abandonado las últimas seis carreras que ha disputado. En Bélgica, terminó en la posición 17 en la carrera sprint, mientras que en la Calificación quedó 18vo. Estos resultados no han dejado satisfecho a Kimi.

"Estoy intentando cambiar demasiado la forma de conducir y parece que no manejo con naturalidad. La forma en que lo estoy haciendo es muy forzada, y es simplemente difícil", agregó Antonelli.

La carrera principal del Gran Premio de Bélgica podría ser la gran oportunidad del italiano para retomar confianza, por lo menos al ganar algunas posiciones tras un duro fin de semana.

AP

