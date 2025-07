Lewis Hamilton lamenta su actuación en GP de Bélgica: "es inaceptable quedar fuera en la Q1"

Lewis Hamilton ha construido un legado importante a lo largo de su carrera en Fórmula 1, especialmente en el GP de Bélgica, pues en Spa-Francorchamps tiene estadísticas más que favorables, con cinco victorias, seis pole positions y 11 podios.

El duro fin de semana de Hamilton

Sin embargo, en su primera temporada con Ferrari, el piloto británico ha tenido un duro fin de semana, pues en la Calificación para la carrera sprint quedó fuera en la primera sesión al hacer un trompo, y en la Q1 para la competencia principal le borraron su vuelta por salirse de los límites de la pista.

"Al final, fue otro error mío. Me fui afuera. En el sprint se demostró que es muy difícil adelantar, así que creo que entrar en los puntos será, no imposible, pero sí difícil. Definitivamente me complicó un poco la vida, pero es lo que hay. Mis disculpas al equipo", dijo Hamilton.

"No puedo hacer nada, así que... intentaré empezar desde donde estoy y veré hasta dónde puedo llegar. Tengo que mirar hacia dentro y disculparme con el equipo porque es inaceptable quedar fuera en la Q1; es un rendimiento muy, muy malo", agregó el británico.

Leclerc logra tercer sitio en la Calificación

Por otro lado, su compañero de equipo, Charles Leclerc logró meterse al tercer puesto en la Calificación para la carrera de este domingo. Hamilton deberá sacar su mejor versión para ganar las posiciones perdidas.

