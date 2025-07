Zak Brown, jefe de McLaren, sobre el despido de Christian Horner: "El drama en Red Bull ha aumentado"

El drama continúa en el paddock de la Fórmula 1 y ahora, tras el despido de Christian Horner de la escudería Red Bull, algunos tema principals, siguen en shock por todo lo que pasa dentro de la escudería austriaca.

Uno de los principales jefes de equipo, Zak Brown, de McLaren, ha comentado que no le sorprende el nivel de drama que se vive en la escudería de la bebida energética, aunque cree que esto no ayudará a "calmar las aguas" el interior de Red Bull.

Zak Brown | AP|

“Quizá el momento es una sorpresa, pero no el resultado. Creo que ha habido mucho drama allí en los últimos años, y no parece que ese drama se haya calmado, creo que incluso empeoró. Así que no me sorprende, aunque haya ocurrido a mitad de temporada”, comentó Brown para la cadena canadiense TSN.