Liam Lawson arremete nuevamente contra Red Bull por no darle tiempo

El tiempo le ha dado la razón a Sergio 'Checo' Pérez luego de la mala temporada que tuvo con Red Bull en 2024. El mexicano siempre apuntó a que el RB20 era complicado de manejar, a pesar de lo cual la escudería lo cambió por Liam Lawson.

Sin embargo, el neozelandés no duró mucho tiempo y tras dos carreras cedió su lugar a Yuki Tsunoda. El japonés no ha tenido mejores resultados e incluso en el Campeonato de Constructores está dos puntos abajo de Lawson, quien todavía lamenta como se dieron las cosas en la escudería austriaca.

Lawson solo duró dos carreras con Red Bull | RED BULL

Lawson señaló que no se le dio tiempo suficiente

A finales de 2024 y a principios de 2025, el neozelandés hizo más de una declaración en la que presumió la confianza para rendir mejor que algunos de los pilotos en la parrilla. No obstante, desde su salida de Red Bull ha apuntado contra la escudería por no tenerle paciencia.

"Sin pruebas adecuadas, los problemas en las pruebas, los problemas en Melbourne a través de la práctica; no fue fácil ni limpio. Necesitaba tiempo y no me lo dieron”, declaró el ahora piloto de Racing Bulls.

Insistió que para un auto como el RB21 requiere adaptación pero él no la tuvo. “Creo que eso fue lo más importante para un equipo como ese, en un coche como ese; iba a tomar un poco de tiempo adaptarse y aprender".

Lawson lamentó que no tuviera más tiempo con los de Milton Keynes | RED BULL

Lawson aseguró que no ha perdido la confianza

Respecto a la posibilidad de que su confianza se viera mermada, el neozelandés negó que hubiera pasado algo así. "Se ha especulado mucho que mi confianza recibió un golpe y cosas como esta, lo cual es completamente falso”.

"Creo que en dos carreras, en pistas en las que nunca había estado, no es suficiente para mi confianza... tal vez seis meses después de una temporada, si todavía estoy en ese nivel, si los resultados siguen siendo así, entonces sentiría algo, tal vez mi confianza se vería afectada”, por último, afirmó que tras su salida de Red Bull prefirió enfocarse en su nuevo equipo.

“Realmente no he hablado mucho de eso, porque creo que durante gran parte de este año simplemente ignoré todo lo que pasó y me concentré en intentar conducir el coche, pero sé Hubo muchas cosas que salieron y que fueron especulaciones sobre cómo me sentía”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Pato O’Ward asegura que Checo Pérez es ídolo vuelva o no a la F1

Lawson prefirió enfocarse en su nuevo equipo que en lo ocurrido con Red Bull | RED BULL