Gran Premio de Bélgica 2025: Fecha, horarios en México y lo que está en juego

La penúltima carrera antes del parón de verano y la décimo tercera de la Temporada 2025 de la Fórmula 1 se disputará del 25 al 27 de julio con el Gran Premio de Bélgica, en el mítico circuito de Spa-Francorchamps.

Competencia cerrada previa al GP belga

Tras la victoria de Lando Norris en casa, al conquistar Silverstone, el campeonato se ha encendido más que nunca. El británico recortó la diferencia a solo 8 puntos de su compañero en McLaren, Oscar Piastri, en el Campeonato de Pilotos.

Por su parte, Max Verstappen comienza a alejarse del sueño del pentacampeonato, en medio del caos que vive Red Bull, agudizado con la salida del director del equipo, Christian Horner, apenas tres días después del Gran Premio de Gran Bretaña.

En la pelea por la segunda plaza del Campeonato de Constructores, Ferrari y Mercedes mantienen una férrea batalla. Las Flechas Plateadas han tenido problemas en las dos últimas carreras, cayendo a la tercera posición del Campeonato, mientras que Il Cavallino Rampante ha mostrado una mayor regularidad.

El Gran Premio de Bélgica 2025 se correrá en formato Sprint: una única sesión de práctica, clasificación Sprint, carrera Sprint, clasificación tradicional y la carrera dominical, todo en el desafiante trazado de Spa-Francorchamps.

¿A qué hora y dónde ver el GP de Bélgica?

La transmisión en México estará a cargo de Fox Sports, que ofrecerá la cobertura completa sin cortes comerciales a través de su servicio Premium. También podrá seguirse en vivo por la app de Fórmula 1 y su plataforma F1TV.

Única Práctica Libre: Viernes 25 de julio – 5:30 a.m.

Clasificación Sprint: Viernes 25 de julio – 9:30 a.m.

Carrera Sprint: Sábado 26 de julio – 5:00 a.m.

Clasificación: Sábado 26 de julio – 9:00 a.m.

Carrera GP de Bélgica 2025: Domingo 27 de julio – 8:00 a.m.

