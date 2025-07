F1: Fernando Alonso cree imposible pensar en la Fórmula 1 después de la temporada 2026

¿Se acerca el retiro para Fernando Alonso? Todo parece indicar que el piloto dos veces campeón del mundo en la Fórmula 1 dejará el automovilismo después de que termine la campaña 2026, que es cuando termina su contrato con la escudería Aston Martin.

Después del Gran Premio de Reino Unido, donde el asturiano terminó en la novena posición, Fernando Alonso comentó que, por ahora, es imposible pensar más allá de la temporada 2026, dejando entre ver que su retiro está cada vez más cerca.

Alonso podría retirarse en 2027 | AP|

"No, la verdad es que no, eso no está sonando en mi cabeza ahora mismo. Esa decisión se tomará el año que viene, creo que en torno al verano o antes, para tenerlo claro cuanto antes.

De momento, este año es un reto. No hemos empezado tan competitivos como pensábamos y queremos darle la vuelta a la situación. Queremos terminar la segunda mitad de 2025 lo más fuertes posible. En cuanto a 2026, todo está por ver. Paso a paso. Ahora mismo es imposible pensar ya en 2027", afirmó el asturiano.

Alonso tiene contrato con Aston Martin hasta 2026 | AP|

¿Cuál es la siguiente carrera de F1?

Después de 21 días de ausencia, la Máxima Categoría del Automovilismo volverá al circuito de Spa-Francorchamps, cuando se largue el Gran Premio de Bélgica, mismo que se podrá ver en México a las 7:00 hrs del 27 de julio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: O'Ward descarta su lugar en Cadillac con divertida declaración: "puro humo, como lo de Alonso y Taylor"

Alonso junto a Max Verstappen | AP|