Verstappen ironiza sobre rumores de Mercedes: ‘También podría no despertar mañana’

Los rumores que ligan a Max Verstappen con Mercedes siguen causando ruido al interior de la Fórmula 1, pero todo parece indica que el neerlandés no se ve afectado y está centrado en seguir mejorando con Red Bull.

Previo al Gran Premio de Bélgica, el piloto de 27 años fue cuestionado sobre la posibilidad de que represente a las Flechas Plateadas a partir de 2026 y su respuesta llena de ironía generó risas entre ellos presentes.

“También existe la posibilidad de que no me despierte mañana. Entonces, no conduciré en absoluto. La vida es impredecible, pero, en general, estoy muy feliz con donde estoy. Ese fue también el objetivo que nos planteamos cuando hicimos un nuevo acuerdo, poder correr aquí hasta el final de mi carrera”, dijo.

Red Bull Pool Content

¿Salida de Horner afectará su futuro?

Verstappen también aclaró si sus planes de permanecer en la escudería se vieron afectados por la salida de Christian Horner, a lo que el cuatro veces campeón de F1 contestó con claridad.

“No, realmente no. Creo que las personas pueden tener opiniones diferentes de vez en cuando, y hasta espero que eso ocurra. Eso es algo en lo que estamos trabajando ahora, en una dirección diferente”.

