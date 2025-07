Carlos Sainz critica a Red Bull por no ofrecerle lugar junto a Max Verstappen

Carlos Sainz, actual piloto de Williams en la Fórmula 1 y exintegrante del programa de jóvenes talentos de Red Bull, expresó su desconcierto ante la negativa del equipo energético de reincorporarlo para 2025.

Sainz debutó en la Fórmula 1 en 2015 con Toro Rosso, precisamente como compañero de Max Verstappen. Ambos jóvenes talentos luchaban por un lugar en el equipo principal de Red Bull, lo que generó tensiones internas. Aunque la rivalidad fue vista como una posible razón de su distanciamiento, el español sostiene que siempre fue una competencia “saludable”.

“Lo único que puedo decir es que sinceramente me llevo bien con Max”, declaró Sainz en el podcast High Performance.

“Seríamos una pareja muy fuerte en F1”

Pese a que Red Bull eligió a Liam Lawson (posteriormente reemplazado) y luego ascendió a Yuki Tsunoda como compañeros de Verstappen, Sainz cree que él habría sido una opción más sólida para acompañar a Verstappen.

“Creo que seríamos una pareja muy fuerte en la Fórmula 1”, dijo. “Cuando fui compañero de Max, no me costó tanto. Ese primer año juntos me dio la confianza de saber que puedo enfrentarme a cualquiera”.

Aunque Verstappen lo superó en puntos durante su etapa en Toro Rosso, Carlos Sainz ha construido una carrera sólida, siendo el único piloto fuera de Red Bull en ganar una carrera durante la temporada 2023. En su trayectoria, ha compartido equipo con talentos de primer nivel como Charles Leclerc, Lando Norris y Nico Hülkenberg, demostrando su capacidad para competir al más alto nivel.

“He sido compañero de pilotos muy rápidos… y eso solo me motiva a seguir enfrentándome a los mejores”, señaló con miras a seguir extendiendo su buena carrera en la Fórmula 1.

