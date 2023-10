Charles Leclerc elogió al Gran Premio de México: 'Es uno de los fines de semana más locos'

El Gran Premio de México ya comenzó y aunque las prácticas libres comienzan hasta este viernes por la tarde los pilotos de la Fórmula 1 ya pudieron interactuar con algunos aficionados y comenzaron a disfrutar de las sorpresas que tienen preparadas los organizadores.

Charles Leclerc tuvo la oportunidad de demostrar sus habilidades culinarias al preparar una torta de chilaquiles mientras que otros pilotos pudieron romper un par de piñatas. Tras estas actividades el piloto de Ferrari decidió elogiar al Gran Premio de México.

“¡La pasión y la afición! Lo locos que están, sin duda es uno de los fines de semana más locos que tenemos con Monza quizá, eso es lo primero. Lo segundo sería la comida, realmente la disfruto ¡Todo! He probado ahora cosas muy diferentes que no había probado antes, lengua, pata, pero me encantan los tacos, carnes, incluso lo picante, aunque ahora si fue mucho. La tercera el circuito, lo disfruto, especialmente el último sector a esa entrada principal", comentó para mediotiempo.

Asimismo, el monegasco decidió recordar el evento de la temporada pasada asegurando que recuerda la misma pasión por parte de los aficionados. Ahora este año sabe que encontrará mucha afición en el Paddock, lo cual considera que debería controlarse de cierta manera.

“No recuerdo como fue el jueves el año pasado, recuerdo que el viernes si estaba muy lleno. Es lo que también hace especial a este lugar, porque como decía, la pasión está realmente ahí y la puedes sentir, pero es verdad, del hospitality al garaje si fue mucho el año pasado. Veamos si podemos encontrar el balance correcto, no lo sé”, finalizó el piloto de Ferrari.

