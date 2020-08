Checo Pérez, confiado de continuar en Racing Point

Luego de que hace unas semanas, la prensa especuló sobre la salida de Sergio Pérez de Racing Point debido a la posible llegada de Sebastian Vettel, el piloto mexicano aseguró que está tranquilo y confía en continuar en su actual escudería.

"La respuesta que recibo de dentro del equipo es que todos queremos continuar.

"Todos los comentarios que recibo son muy positivos, así que me quedo con eso, de ahí viene mi confianza y nos mantenemos tranquilos", expresó a los medios de comunicación previo al Gran Premio de Bélgica.

Checo, quien aseguró que algunos equipos de Fórmula Uno y de otras categorías se interesaron en sus servicios, explicó que dicha situación no la puede controlar, por lo que prefiere concentrarse en el ahora.

“Es una situación que no está en mis manos, así que ni siquiera me molesto en absoluto. Me concentro en la carrera, la disfruto y, pase lo que pase, está fuera de mis manos, así que ni siquiera presto atención", dijo.

