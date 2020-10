Checo Pérez: 'El talento del piloto puede ser la diferencia en Nürburgring'

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point), noveno, con 56 puntos, en el Mundial de Fórmula Uno, manifestó este viernes en el Nürburgring (Alemania), tras la suspensión de los entrenamientos libres para el Gran Premio de Eifel -el undécimo del certamen-, que "el fiasco" de la jornada "puede tener como consecuencia un fin de semana interesante".

"Lo siento por los aficionados, sobre todo los que vinieron al circuito, pero también por los que estaban en sus casas y no pudieron ver nada hoy", explicó 'Checo', nacido hace 30 años en Guadalajara, que la próxima temporada no seguirá en Racing Point -lo sustituirá el cuádruple campeón mundial alemán Sebastian Vettel- y cuyo futuro aún no ha dado a conocer.

"Siempre es arriesgado competir a estar alturas del año en el Nürburgring, el talento del piloto puede ser la diferencia así que espero que el resto del fin de semana vaya sin problemas y que podamos darle algún entretenimiento al público", apuntó el bravo piloto tapatío, que hace dos domingos acabó cuarto el Gran Premio de Rusia, en Sochi.

"El fiasco de hoy podría traer como consecuencia un fin de semana interesante porque los equipos no tendrán los datos habituales del primer y del segundo entrenamiento libre", comentó este viernes 'Checo', que disputa su décima temporada en la categoría reina del automovilismo.

"Necesitamos estar preparados para aprender con rapidez y, como consecuencia de ello, podría haber más sorpresas", opinó el mexicano en el Nürburgring alemán tras la anulación de los entrenamientos libres.

