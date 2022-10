Checo Pérez: 'Espero mantenerme en el podio hasta el final de año'

Quiere podios finales. Sergio Pérez tuvo un intermedio de temporada en la Fórmula 1 muy criticado, y mientras que Max Verstappen, su compañero de equipo, ya es el campeón en el Campeonato de Pilotos, el tapatío va en busca del Segundo Lugar, con el que pelea con Charles Leclerc.

Es por eso que Checo Pérez ha manifestado que desea estar en los podios finales, especialmente en el del Gran Premio de Estados Unidos y en el de México, pues son circuitos especiales para el mexicano por estar en su país, y en tierras vecinas.

“Espero mantenerme en el podio hasta el final de año, cerrar muy fuerte la temporada va a ser muy importante. Sin duda que estas dos semanas son las más importantes para mi temporada, las más especiales y en las que mejor lo quiero hacer, entonces estoy enfocado en ello”, dijo el mexicano.

Asimismo, Checo Pérez comentó que en este final de la Fórmula 1 debe tener una salud mental estable, pues son muchos los compromisos y temas para que se pueda hacer del Segundo Lugar y tiene que estar enfocado en hacer buenas carreras.

“La preparación que podamos tener cada llegada, cada fin de semana con tantos compromisos que hay es importante tener la cabeza muy fría y enfocarnos en lo que realmente importa en el fin de semana”.

Finalmente, sobre la ayuda de Red Bull, Checo Pérez dijo: “La he tenido, ¿no? Al final hemos cambiado algunas cosas en el auto que no me han favorecido, pero no ha sido por falta de apoyo del equipo”.

