Checo Pérez, optimista con su RB20 de cara al Gran Premio de Japón: "El coche va bien"

Tras las complicaciones que Red Bull mostró en Australia, Sergio 'Checo' Pérez señaló, de cara al Gran Premio de Japón, que su RB20 luce bien y espera resultados positivos este fin de semana. Asimismo, el mexicano señaló que no espera que no haber rodado en la Práctica 2 en el Circuito de Suzuka le afecte mucho.

Tras no haber sacado información en la P2, el tapatío comentó que la última sesión de entrenamientos libres estará 'cargada' para Red Bull. Sin embargo, Checo confía en la escudería austriaca y preve un buen fin de semana para él y Max Verstappen.

"La última sesión será atareada. Tendremos que hacer tandas largas con mucho combustible y luego hacer la preparación para la calificación, así que va a ser interesante. Somos optimistas con miras al fin de semana; creo que el coche va bien", expresó Pérez.

De igual forma, Sergio dejó claro que a pesar de no haber salido a la práctica 2, el equipo sacó información suficiente sobre como se desarrolla el RB20 en el Circuito de Suzuka. Además, el mexicano se mostró positivo con el funcionamiento de su monoplaza en la pista japonesa.

"Creo que tenemos una buena base con los datos de la mañana: sólo tenemos que encontrar un buen equilibrio y espero que podamos estar en una buena posición. Estoy satisfecho con el coche con el tiempo que pude rodar, porque hemos efectuado una serie de cambios antes de esta carrera y parecen buenos", declaró.

Asimismo, Checo no se siente en desventaja por no correr en la P2, pues asegura que los demás equipos están en igualdad de condiciones ante las complicaciones en la pista por la lluvia intermitente que se presentó durante el viernes.

"Habíamos hecho algunos cambios con miras al segundo ensayo y obviamente no pudimos sacar conclusiones, pero estamos en una situación similar a la de muchos otros equipos. Desafortunadamente, no tuvimos un viernes muy ocupado, así que probablemente sacamos lo máximo (de información) posible. Esperábamos un segundo entrenamiento libre mejor, pero por desgracia la lluvia evitó que rodáramos; lo que implicó que no pudiéramos extraer más información", sentenció.

