Checo Pérez se desalienta en el Gran Premio de Qatar: "Tenemos una desconexión grande"

El panorama inmediato no luce prometedor para Sergio 'Checo' Pérez. Si tras la sprint shootout del Gran Premio de Qatar se mostró un poco optimista con los avances en el RB20, a pesar de quedar eliminado en la SQ1, en la carrera corta perdió toda motivación.

"Hay algo que no encontramos y tenemos una desconexión grande", soltó el piloto mexicano en atención a los medios de comunicación tras la primera prueba de este sábado en el Circuito Interacional de Losail y previo a la clasificación de la carrera principal.

Checo largó desde el pitlane por modificaciones que Red Bull hizo en su auto y en la salida Franco Colapinto lo superó, luego que el tapatío se quedó varios minutos esperando. "El principal objetivo de hoy era ir con aire limpio la mayor parte posible".

"Al salir iba lento y Franco estaba detrás, y tenía llantas muy frías porque estuve ahí casi cinco minutos", explicó Pérez Mendoza sobre lo que, de inicio, había parecido un despiste de su parte. Reiteró que, conscientes de que había pocas probabilidades de remontar, quisieron aprovechar la sesión para seguir trabajando en el RB20.

Sin embargo, las modificaciones no logran poner a punto el RB20, cuyo mayor problema está en el balance. "Hemos cambiado bastante y al final tenemos esa desconexión del balance, que nos está costando mucho".

"No creo que hayamos mejorado, creo que al contrario tendremos que hacer algunos cambios para el resto del fin de semana. Siguieron los problemas; queremos mucha estabilidad en la entrada pero en la curva rápida no tenemos nada de tren delantero", lamentó Checo, quien para la carrera corta cambió el ala delantera, pero no encontró balance.

"En uno de los circuitos con mayor carga del año, estamos a punto de quitar el alerón delantero. Hay algo que no encontramos y tenemos una desconexión grande", finalizó el mexicano.

