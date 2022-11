Checo Pérez sobre Max Verstappen: "Nadie puede venir y vencerlo"

En el Gran Premio de México Max Verstappen rompió el récord de más victorias durante una campaña al conseguir su décimo cuarto podio en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, victoria que desató los comentarios de otros pilotos sobre el rendimiento de Sergio Pérez.

El piloto mexicano no aguantó los comentarios de George Russell, quien aseguró que si Pérez fuera más competitivo "Mad Max" no ganaría todas las carreras, y contestó a las criticas del segundo piloto de la Escudería Mercedes.

"Es un gran desafío ser su compañero de equipo. Obviamente, no es una tarea fácil. No creo que haya nadie que pueda venir y vencerlo de inmediato. Es muy sólido con el equipo... Creo que me estoy acercando más y más con el año, así que daré otra oportunidad para el próximo año y veré qué sucede", comentó para PlanetF1.

Red Bull ya ha ganado el Mundial de Constructores, Max Verstappen ya consiguió el Mundial de Pilotos y aun así Red Bull está buscando colocar a Checo como segundo del Mundial para hacer el histórico 1-2 para la escudería austriaca.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FERNANDO ALONSO SUEÑA CON CORRER LAS 24 HORAS DE LE MANS JUNTO A MAX VERSTAPPEN