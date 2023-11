Checo' tras la segunda práctica libre en Abu Dhabi: 'Tenemos que tener cuidado'

Sergio ‘Checo’ Pérez, no tuvo un día fácil en Abu Dhabi. No corrió la primera práctica y en la segunda presentó algunos problemas en la parte delantera de su monoplaza, que además estuvo marcada por dos banderas rojas, lo que advirtió que deberán “tener mucho cuidado” con la ruta que tomen.

“No fue un día muy sencillo, obviamente no corrí en la FP1, así que pierdes eso y eso significa que tenemos que tener mucho cuidado con la ruta que tomamos con la puesta a punto”, mencionó Pérez.

De todos modos, el piloto de Guadalajara le restó importancia al hecho de no haber disputado el primer entrenamiento del día.

"Creo que la FP1 aquí no es muy representativa. Creo que es más que no tuvimos ninguna tanda larga. Así que creo que no es un poco ideal en ese sentido. Pero es lo que es y vamos a mirar hacia adelante para mañana", dijo.

Sobre sus sensaciones con el neumático blando de Pirelli, Pérez comentó: "Creo que tenemos un buen potencial. Sin duda, sólo tenemos que hacer algunos ajustes y entonces deberíamos ser capaces de mirar hacia adelante para mañana".

