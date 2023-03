F1: Fernando Alonso libró sanción y logra podio 100 tras el GP de Arabia Saudita

Que siempre no hay sanción. Después de horas de deliberar e incluso sacar un comunicado justificanco el castigo a Fernando Alonso, la FIA le devolvió el podio del Gran Premio de Arabia Saudita a piloto español.

Cuando estaba en pleno festejo por su tercer lugar en Jeddah, el Top 3 número 100 de su carrera, Nano fue informado que recibió un castigo de 10 segundos luego de que uno de sus mecánicos tocara antes de tiempo el monoplaza durante una parada en pits -con safety car- durante la primera sanción.

Ante ello, el español bajó a cuarto lugar, mientras que George Russell subió al podio.

"Tenía algo guardado. Si me hubieran dicho que tendría una sanción, habría tirado más. Pero como no han dicho nada... era una carrera de controlar a Mercedes y Ferrari. Duele un poco no tener el podio, pero como lo he vivido, todavía no lo he asimilado", comentó tras ser bajado de la fiesta en Arabia Saudita.

Sin embargo, a casi 3 horas del fin de la carrera, la FIA dio marcha atrás y eliminó la sanción de Alonso, con lo que se convirtió en el sexto piloto en llegar a 100 podios en la F1, sólo detras de Lewis Hamilton (191), Michael Schumacher (155), Sebastian Vettel (122), Alain Prost (106) y Kimi Raikkonen (103).

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - GRAN PREMIO ARABIA SAUDITA: FERNANDO ALONSO, CASTIGADO Y SE QUEDÓ SIN SU PODIO NÚMERO 100