Fans de Ferrari se despiden de Carlos Sainz con emotiva carta

No es un adiós, sino un hasta luego. Con estas palabras la afición de Ferrari se despidió de Carlos Sainz, quien oficialmente dejó de ser piloto de los italianos tras el Gran Premio de Abu Dhabi el pasado 8 de diciembre.

El español se marchará rumbo a Williams tras no renovar | MEXSPORT

La llegada de Lewis Hamilton al equipo de Maranello, confirmada a inicios de año, obligó al piloto de español a buscar nuevo equipo. Y luego de que no se abrió una oportunidad en Mercedes o Red Bull, Williams se convirtió en su alternativa.

Ahora Sainz, que ganó cuatro carreras con Il Cavalino Rampante a lo largo de cuatro años, será la pieza angular del ambicioso proyecto de los de Grove para recuperar su gloria de antaño.

Sainz logró cuatro victorias en su tiempo con Ferrari | MEXSPORT

"Fuiste un embajador extraordinario y le mostraste al mundo lo que significa pelear con corazón y determinación", se lee en la carta que Sainz recibió por parte de los 'Tifosi'.

"Gracias por todas tus victorias en rojo, especialmente Singapur 2023, nuestra única luz roja en una temporada azul. Te deseamos lo mejo en tu carrera y que continúen los logros. Estamos convencidos de que no es un adiós, sino un nos vemos luego", añade.

Fan clubs around the world share their final farewells for Carlos ❤️ pic.twitter.com/K1s1CbdNJD

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 28, 2024