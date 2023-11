Fernando Alonso desmiente rumores que lo acercan a Red Bull: 'No estoy en ese juego'

Con el fin de temporada a la vuelta de la esquina, los rumores sobre movimientos en la Fórmula 1 comienzan a crecer. De momento la supuesta llegada de Fernando Alonso a Red Bull ha rondado el paddock en las últimas semanas.

En días recientes, tanto Red Bull como el piloto español han decidido desmentir los rumores. Fernando Alonso, tras la practica libre en Brasil aseguró que no correrá para la escudería austriaca la siguiente temporada.

"No tengo nada que decir, sólo son rumores, que es algo normal de la gente que trata de ser graciosa o ganar algunos seguidores, pero no estoy en ese juego. No lo disfruto, por todos vosotros, los periodistas profesionales que habéis estado durante muchos años, que os habéis ganado un respeto, es como debería ser. Todos esos rumores deberían venir de la gente que no está aquí, de los graciosos, pero no es gracioso cuando juegan con algo", expresó contundentemente el piloto de Aston Martin.

El piloto español aseguró que, a pesar de todos los rumores en este fin de temporada, sólo está interesado en regresar al nivel que demostró en inicio de temporada donde estuvo en el podio en más de una ocasión.

“No estamos contentos con nuestro nivel, pero tampoco debemos ser muy dramáticos cuando hemos tenido una supertemporada en 2023", finalizó el piloto de Aston Martin.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHECO PÉREZ SOBRE EL GP DE MÉXICO: 'SOÑÉ QUE HABÍA SIDO SOLO UN MAL SUEÑO'