Checo Pérez sobre el GP de México: 'Soñé que había sido solo un mal sueño'

Sergio Pérez se prepara para la penúltima carrera de la temporada en busca de mantener el segundo lugar en el campeonato de pilotos, sin embargo, el piloto mexicano aún piensa en el Gran Premio de México.

Checo Pérez llegó a la Ciudad de México en busca de no sólo quedar en el podio como lo había hecho en años previos, sino que quería ganar el Gran Premio. Desafortunadamente para el mexicano tras una gran largada, pero tuvo un contacto con Charles Leclerc en la primera curva que le dejó fuera de la competencia.

Ahora previo al Gran Premio de Brasil, el mexicano reveló cómo fue la noche tras la carrera. En entrevista para Fórmula Latina, el piloto de Red Bull aseguró que soñó que todo el incidente había sido un mal sueño, pero al despertar recordó lo que había pasado.

“Llegué a mi casa después de la carrera, me acosté un rato y justo soñé como que había sido un mal sueño. Me desperté emocionado, pero dije ‘si pasó, si pasó el mal momento’ y me tomó uno o dos días salir de eso”, reveló Pérez.

Ahora tendrá una nueva oportunidad de sacar puntos en busca de mantener su distancia con Lewis Hamilton y terminar la temporada con paso fuerte.

