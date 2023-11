Red Bull niega los rumores que envuelven a Checo Pérez y Fernando Alonso

Poco a poco se disipan los rumores que corrieron en el paddock del Gran Premio de la Ciudad de México, en donde supuestamente se hablaba de un posible retiro de Fernando Alonso o un intercambio de Aston Martin con Red Bull por Checo Pérez.

Sin embargo, esto parece haber llegado completamente a su fin con el reconocido medio de automovilismo Motorsport, quienes se pusieron en contacto con los altos cargos de Red Bull y aseguran que el piloto mexicano estará con el equipo la temporada 2024 de Fórmula 1.

"Lo que está claro es que, según la información de Motorsport.com, se puede decir que Sergio Pérez seguirá en el equipo Red Bull en la temporada 2024 de Fórmula 1 y que la escudería austriaca no se ha puesto en contacto con Fernando Alonso ni con nadie de su entorno", comparten en su publicación.

Además, hace unos días Pedro de la Rosa también los desmintió para Aston Martin. "Fernando [Alonso] es piloto de Aston Martin, es un activo importantísimo para nosotros y no va a cambiar nada. No sé de dónde salen estos rumores, no sé qué fuente tienen, ni qué objetivo, pero está claro que Fernando es piloto nuestro".

"Y repito, además un activo, es importantísimo tener a Fernando en el equipo. Estos rumores no sé de dónde vienen y ahora no es precisamente el mejor momento, la 'Silly Season' ya ha acabado, así que centrémonos en estas tres carreras que son muy importantes para el año que viene", explicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿EL DNF DE CHECO FUE CULPA DE LECLERC? REVELAN NUEVA TOMA QUE RESPONSABILIZA AL MONEGASCO