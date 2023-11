¿El DNF de Checo fue culpa de Leclerc? Revelan nueva toma que responsabiliza al monegasco

El abandono de Checo Pérez durante el Gran Premio de México ha dado mucho de qué hablar, especialmente sobre el tema de quién tuvo la responsabilidad en el choque con Charles Leclerc.

El propio piloto tapatío reconoció que no esperaba que el monegasco no frenara dada su posición al entrar a la curva (estaba entre Pérez y Verstappen), aunque aseguró que no fue su culpa y calificó el contacto como un incidente de carrera.

Sin embargo, han revelado una nueva toma de la maniobra que carga la responsabilidad a Leclerc, pues en el punto de frenada estaba por detrás de los dos pilotos de Red Bull.

Esta nueva versión muestra que el corredor de Ferrari debió haber frenado antes que el mexicano, pero, al no hacerlo, provocó el choque entre los neumáticos de los dos monoplazas.

Con el abandono, Checo Pérez puso en riesgo su segundo lugar en el Campeonato de Pilotos, pues Lewis Hamilton recortó distancia y está a 20 puntos con tres carreras restantes.

